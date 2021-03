Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Longoria… Eyraud n’en a pas fini avec l’OM !

Publié le 6 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Si Jacques-Henri Eyraud n’est aujourd’hui plus président de l’OM, il semblerait qu’il ait toujours une certaine influence au sein du club phocéen.

Il y a maintenant une semaine, Frank McCourt avait décidé de totalement changer les choses à l’OM. Pour repartir sur un nouveau projet, l’Américain avait tranché dans le vif en décider de remercier Jacques-Henri Eyraud, alors président, pour le remplacer par Pablo Longoria. Désormais, à l’OM, tout s’articule autour de l’Espagnol. En ce qui concerne Eyraud, il n’a pas quitté le club phocéen, ayant intégré le conseil de surveillance de l’OM. Et comme il l’a fait savoir à So Foot , il reste pleinement impliqué dans son aventure sur la Canebière.

« Je continue cette belle aventure à l’OM »