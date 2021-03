Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort d'Hugo Lloris sur cette ancienne piste de Leonardo !

Publié le 6 mars 2021 à 13h45 par La rédaction

Très courtisé par Mauricio Pochettino et le PSG cet hiver, Dele Alli est finalement resté à Tottenham pour la seconde partie de saison. Et pour le plus grand bonheur des Spurs, l’Anglais semble s’être réveillé et être de nouveau en pleine forme.

Comme Le10sport.com vous le révélait lors du mercato hivernal, Dele Alli était devenu la priorité du PSG au milieu de terrain. Un temps hésitant avec le Danois Christian Eriksen, la direction parisienne avait jeté son dévolu sur l’Anglais. Mais forcé de constaté que le joueur est finalement resté à Tottenham cet hiver. Alli s'est heurté au refus de Daniel Lévy, patron des Spurs , qui avait posé son veto à un éventuel départ de son joueur. S’il a très naturellement été déçu de ne pas avoir rejoint le PSG, Alli s’est parfaitement relancé dans l’effectif de José Mourinho et avoir totalement digéré cet échec. Le joueur de 24 ans est visiblement auteur de plutôt bonnes performances depuis la fin du mercato hivernal, ce qui a le don de ravir ses coéquipiers.

«Après la fermeture du marché des transferts, il s'est réveillé»