Mercato - Real Madrid : Un rôle crucial de Zidane dans ce dossier brûlant ?

Publié le 6 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Lucas Vazquez pourrait accepter de prolonger son contrat avec le Real Madrid notamment s’il obtient la garantie que Zinédine Zidane restera à son poste la saison prochaine. Dans le cas contraire, un départ pourrait intervenir pour le joueur espagnol, courtisé par le Milan AC.

Le Real Madrid voudrait sceller l’avenir des joueurs en fin de contrat le plus rapidement possible Ils sont trois à voir leur bail expirer en juin prochain et pas des moindres : Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Le dossier du milieu de terrain croate est le plus avancé puisqu'un accord aurait déjà été trouvé. Mais pour Ramos et Vazquez, la situation est plus préoccupante. Les négociations ont commencé il y a maintenant plusieurs mois, mais les deux parties ne sont toujours pas parvenus à trouver de terrain d’entente. Le Real Madrid leur a offert une prolongation de contrat, il y a maintenant plusieurs semaines et attendrait une réponse avant la fin du mois de mars, date à laquelle l’offre transmise expirera.

Vazquez aurait lié son avenir à celui de Zidane