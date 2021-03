Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse italienne lâche une bombe sur la vente de l’OM !

Publié le 6 mars 2021 à 11h10 par A.C.

Un nouvel acteur de taille semble avoir fait irruption dans l’interminable dossier de la vente de l’Olympique de Marseille.

C’est à ne plus rien y comprendre. Publiquement, Frank McCourt clame haut et fort ne pas vouloir vendre l’Olympique de Marseille. L’'homme d’affaires américain a même expliqué voir ses enfants lui succéder à la tête de l’OM, s’est montrant agacé par les spéculations autour d’une vente. « Cela m'agace, parce que j'ai été très clair : le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas » a expliqué le propriétaire de l’OM, au micro de RMC Sport . « Je vous le répète. Mon intention, c’est en effet que le club soit détenu par la famille ». Pourtant, plusieurs sources continuent d’expliquer qu’en coulisses McCourt tiendrait un discours totalement différent, parlant clairement d’une possible vente de l’OM dans un avenir proche.

L’OM proposé à BC Partner ?