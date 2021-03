Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Deschamps sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 mars 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 mars 2021 à 8h16

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps assure qu'il est heureux d'avoir son attaquant en Ligue 1, bien qu'il ne pourra pas influencer son futur choix.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sure, il va rapidement devoir trancher. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail à Paris, une vente cet été sera inévitable afin d'éviter un départ libre l'année suivante. Par conséquent, Leonardo n'a pas caché son impatience dans ce dossier et attend que le Champion du monde prenne une décision. Ce sera une prolongation au PSG ou un départ à l'étranger. Didier Deschamps a également été invité à commenter la situation de l'ancien Monégasque, et s'il assure ne pas savoir ce que fera Kylian Mbappé, le sélectionneur de l'équipe de France ne cache pas qu'il est heureux d'avoir son attaquant en Ligue 1.

«Il est bien à Paris»