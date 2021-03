Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi au cœur d'une énorme bataille... à Barcelone !

Publié le 6 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Lionel Messi est bien évidemment au cœur de toutes les attentions au FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin était d'ailleurs l'un des sujets majeurs du dernier débat entre les trois candidats à la présidence du Barça qui n'ont pas manqué de s'invectiver sur ce sujet.

Dès dimanche, le FC Barcelone va entrer dans une nouvelle ère. Et pour cause, les Socios sont invités à voter pour élire un nouveau président qui succédera à Josep Maria Bartomeu. Trois candidats sont en course à savoir Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa. Et rapidement, l'heureux élu aura de nombreux dossiers brûlants à gérer à l'image de la situation économique catastrophique du club ou encore l'avenir de Ronald Koeman et le futur mercato estival qu'il va rapidement falloir préparer. Mais bien évidement, le prochain président du club blaugrana devra en premier lieu régler l'avenir de Lionel Messi dont le contrat prend fin le 30 juin prochain. La Pulga est convoitée par le PSG et Manchester City, et il faudra rapidement trouver un accord pour prolonger son bail. C'était l'enjeu majeur de la campagne présidentielle qui a pris fin vendredi soir par un dernier débat très animé entre les trois candidats sur le plateau de TV3 .

Laporta et Font s'écharpent sur Messi