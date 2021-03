Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le constat lucide de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son avenir en conférence de presse, Ronald Koeman a reconnu qu'il était totalement impuissant et que son futur se décidera lors de l'élection présidentielle dimanche.

Dimanche, le FC Barcelone aura un nouveau président. Les Socios devront effectivement choisir entre Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa durant le scrutin qui sera organisé le 7 mars. Et rapidement, plusieurs dossiers chauds seront à gérer, comme la prolongation de Lionel Messi, mais également l'avenir de Ronald Koeman. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur du Barça a parfaitement conscience de la situation.

«Ce n'est pas de mon ressort»