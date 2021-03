Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Eyraud fracasse le projet Ajroudi/Boudjellal !

Publié le 6 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter les rumeurs ayant entouré la vente du club l'année dernière, Jacques-Henri Eyraud fracasse Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal.

L'année dernière, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont monopolisé l'espace médiatique en vantant les mérites de leur projet pour racheter l'Olympique de Marseille. Les deux hommes n'ont pas hésité à faire les promesses les plus folles comme le recrutement de Cristiano Ronaldo ou la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de l'OM si Frank McCourt acceptait de leur vendre le club. Mais leur projet n'a pas abouti et Jacques-Henri Eyraud assure même que cela n'a débouché sur aucune offre, qualifiant ce projet de « blague ».

«C’est une blague complète»