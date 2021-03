Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prévient Leonardo pour Lionel Messi !

Publié le 6 mars 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, Joan Laporta se dit convaincu que l’Argentin l’écoutera s’il est élu président du FC Barcelone ce dimanche.

En fin de contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours au terme de cette saison 2020/2021. Et le PSG ne compterait pas passer à côté de cette opportunité ! En effet, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur les traces de l’international argentin dans l’optique d’enregistrer son arrivée libre. Celui lui permettrait de reformer le duo que le sextuple lauréat du Ballon d'Or constituait avec Neymar du temps où le Brésilien évoluait au FC Barcelone. Cependant, du côté du club barcelonais, on ne perd pas encore espoir de voir Lionel Messi prolonger son contrat. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, une élection de Joan Laporta à la présidence du Barça ce dimanche a des chances de conduire le natif de Rosario à renouveler son bail. Et c’est précisément ce qu’a assuré ce vendredi l’ancien président des Blaugrana entre 2003 et 2010.

« Messi n'est pas guidé par l'argent et écoutera notre proposition »