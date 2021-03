Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité inattendue pour Leonardo sur le marché ?

Publié le 7 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Le PSG pourrait être l’un des clubs intéressés par le profil de David De Gea selon la presse anglaise. D’ailleurs, Leonardo pourrait avoir une fenêtre de tir pour le portier de Manchester United. Explications.

Bien qu’il apporte satisfaction aux dirigeants du PSG ainsi qu’au staff technique, Keylor Navas n’est pas éternel. Le Costaricien est contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023. À presque deux ans de l’expiration du contrat de l’expérimenté gardien, Leonardo lui chercherait déjà un successeur afin d’assurer la transition de la meilleure des manières. Des profils comme Gianluigi Donnarumma, André Onana ou encore David De Gea ont été liés au PSG par le passé. Et le gardien de Manchester United le serait à nouveau.

Manchester United serait vendeur pour De Gea