Mercato - OM : Longoria, tensions… Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Larguet !

Publié le 7 mars 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que Nasser Larguet va disputer ce dimanche son dernier match sur le banc de l’OM, son avenir est au centre des rumeurs. Et visiblement, on se dirigerait bel et bien vers un divorce entre les deux parties.

Assurant actuellement l’intérim sur le banc de l’OM, Nasser Larguet voit sa mission se terminer et il passera d’ici quelques jours le flambeau à Jorge Sampaoli. Et face à cela, la question est de savoir ce qu’il adviendra à celui qui va retrouver le centre de formation phocéen. Ces derniers jours, il a été question d’un départ, notamment vers Caen. De quoi faire réagir Pablo Longoria, président de l’OM, qui avait assuré : « Nasser Larguet a un respect incroyable pour notre club. C'est réciproque et il va continuer à l'OM la saison prochaine ! Il est la personne parfaite pour l’OM ».

Une réalité bien différente ?