Mercato - OM : Longoria contraint de se faire une raison avec Payet ?

Publié le 7 mars 2021 à 1h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Pablo Longoria souhaiterait se séparer de Dimitri Payet, les chances que le président de l’OM parvienne à faire partir le joueur de 33 ans seraient très minces.

Récemment intronisé au poste de président de l’Olympique de Marseille en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria souhaite prendre des décisions radicales pour redresser l’écurie phocéenne. Et l’une d’entre-elles serait notamment de se séparer de Dimitri Payet et de Steve Mandanda à en croire les échos parus dernièrement dans la presse. Cela lui permettrait d’alléger la masse salariale de l’OM, et ce d’autant plus que les deux hommes n’incarnent plus l’avenir.

Dimitri Payet voudrait absolument avoir sa reconversion à la fin de son contrat !