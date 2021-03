Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Mandanda… Longoria envisage bien un coup de tonnerre !

Publié le 6 mars 2021 à 22h30 par H.G. mis à jour le 6 mars 2021 à 22h57

Alors que Pablo Longoria ne serait pas contre se séparer de Dimitri Payet et de Steve Mandanda, les raisons pour justifier cette prise de position du président de l’OM commencent à se préciser.

En plein coeur d’une crise sportive, Frank McCourt a pris la décision de démettre Jacques-Henri Eyraud de son poste de président de l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, il a décidé de miser sur Pablo Longoria, qui occupait jusque-là le poste de Head Of Football de l’écurie phocéenne. Et le moins que l’on puisse dire est que le néo-président de l’OM souhaite prendre de grandes décisions dans la mesure où il penserait à se séparer de Steve Mandanda et de Dimitri Payet à en croire les derniers échos parus dans la presse.

Trop chers, trop âgés…