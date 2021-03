Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait rendre un précieux service à Leonardo !

Publié le 6 mars 2021 à 22h15 par A.D.

Le PSG et Chelsea seraient en concurrence pour récupérer Gianluigi Donnarumma à la fin de son bail le 30 juin. Toutefois, les Blues de Thomas Tuchel pourraient laisser le champ libre à Leonardo car ils manqueraient de ressources financières depuis le transfert de Timo Werner.

Etincelant sous les couleurs du Milan AC, Gianluigi Donnarumma aurait tapé dans l'oeil de Leonardo il y a de longs mois. S'il n'est jamais parvenu à l'attirer vers le PSG pour le moment, le directeur sportif italo-brésilien n'aurait pas abandonné pour autant. D'ailleurs, il pourrait avoir davantage de réussite lors de la prochaine fenêtre de transferts, puisque Gianluigi Donnarumma sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC. Et pour arranger d'autant plus les affaires du PSG, Chelsea pourrait lui laisser la voie libre sur ce dossier.

Donnarumma trop cher pour Chelsea ?

D'après les indiscrétions de Francesc Aguilar, divulguées sur son compte Twitter , Chelsea serait dans l'incapacité de recruter Gianluigi Donnarumma à cause des 53M€ dépensés pour Timo Werner l'été dernier. En effet, comme l'a indiqué le journaliste, les Blues de Thomas Tuchel n'auraient pas une puissance financière suffisante pour réaliser le coup Donnarumma, et ce, même s'il n'y aura aucune indemnité de transfert à payer. Alors que Chelsea n'aurait pas les moyens d'assumer à la fois le salaire et la prime à la signature de l'Italien, le PSG se retrouverait désormais dans une position idéale sur ce dossier.