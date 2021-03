Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 6 mars 2021 à 17h00 par A.D. mis à jour le 6 mars 2021 à 17h10

Alors qu'il enchaine les performances de haute volée au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le collimateur des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et Chelsea. Et heureusement pour Zinedine Zidane, les Blues de Thomas Tuchel ne devraient pas avoir les moyens de s'offrir la pépite norvégienne lors du prochain mercato estival.

Révélé la saison dernière, Erling Haaland gravit les échelons à une vitesse incroyable. A tel point qu'il aurait alarmé tous les plus grands clubs européens. Comme l'a annoncé Mino Raiola dernièrement, dix écuries pourraient se disputer le recrutement d'Erling Braut Haaland lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et parmi ces équipes figureraient le Real Madrid et Chelsea. Toutefois, les Blues de Thomas Tuchel pourraient très vite battre en retraite pour des raisons financières.

Tuchel trop juste financièrement pour Haaland ?