Mercato - PSG : Leonardo aurait relancé un vieux dossier !

Publié le 6 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo s'est intéressé à Lorenzo Pellegrini lors du dernier mercato estival. Un an plus tard, le directeur sportif du PSG pourrait retenter sa chance pour le milieu de terrain de l'AS Rome.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a recruté bon nombre de milieux de terrain : Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira et Rafinha. Malgré tout, le directeur sportif italo-brésilien serait encore et toujours en quête de renforts dans l'entrejeu. Et pour remplir cette mission Leonardo aurait décidé de réactiver un vieux dossier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait de Lorenzo Pellegrini un plan B après Sergej Milinkovic-Savic l'été dernier. Alors que l'international italien défend toujours les couleurs de la Roma, l'ancien du Milan AC aurait réécrit son nom sur ses tablettes.

Leonardo n'aurait pas oublié Lorenzo Pellegrini