Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo aurait tenté un incroyable coup avec Didier Deschamps !

Publié le 6 mars 2021 à 19h15 par B.C.

Aujourd’hui à la tête des Bleus, Didier Deschamps a pu faire ses preuves en Ligue 1 du côté de l’AS Monaco et de l’OM. Mais le sélectionneur tricolore aurait également pu débarquer à l’AS Saint-Etienne il y a plusieurs années.

Doté d’un palmarès XXL en tant que joueur, Didier Deschamps a réussi à obtenir la même réussite dans sa reconversion d’entraîneur. L’actuel sélectionneur est notamment parvenu à se hisser jusqu’en finale de la Ligue des champions avec l’AS Monaco en 2004 et a ramené l’OM sur le toit de la France avec un sacre en Ligue 1 en 2010. Ses deux seules expériences dans l’hexagone, mais après son départ de la Juventus en 2007, Didier Deschamps aurait pu rejoindre un autre club historique du championnat français.

Deschamps proche de l’ASSE en février 2008 ?