Mercato - Real Madrid : Un nouveau duel au sommet avec le Barça ?

Publié le 6 mars 2021 à 18h15 par A.C.

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient batailler pour Matthijs de Ligt, lors du prochain mercato estival.

A seulement 21 ans, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Il faut dire que Matthijs de Ligt a pu apprendre ces derniers mois auprès des pointures de l’ancienne génération. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ou encore Andrea Barzagli, qui avait intégré le staff de Sarri à la Juve, n’ont pas tari d’éloges au sujet du prodige néerlandais. Mais sa progression n’a pas échappé au Real Madrid ! Avec Sergio Ramos toujours plus proche d’un départ, le club madrilène souhaiterait en effet recruter De Ligt.

Le Barça également dans le coup pour De Ligt ?