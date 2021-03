Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme coup tenté par Pérez ?

Publié le 6 mars 2021 à 12h00 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait l’intention de renforcer l’organigramme du club.

Le visage du Real Madrid pourrait beaucoup changer au cours des prochains mois. De plus en plus de médias parlent d’un départ de Zinédine Zidane à la fin de la saison, à un an du terme de son contrat. Le Français ne serait plus vraiment sur la même longueur d’ondes que son président et il est d’ailleurs déjà annoncé du côté de l’équipe de France, ou encore de la Juventus. Plusieurs cadres du Real Madrid pourraient également partir. C’est notamment le cas de Sergio Ramos, capitaine du club, qui à 34 ans arrive à la fin de son contrat.

Pérez rêverait de Paratici au Real Madrid