Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé relancé par un géant européen ?

Publié le 6 mars 2021 à 9h15 par A.D.

Sous contrat jusqu'en 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été s'il ne prolonge pas très vite. Conscient de la situation contractuelle du buteur français, Manchester United serait prêt à sauter sur l'occasion si le club de la capitale ne remporte pas la Ligue des Champions.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le PSG après quatre saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, l'attaquant de 22 ans pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement dans un an, et ce, s'il ne prolonge pas dans les plus brefs délais. Une situation qui aurait mis le Real Madrid en situation d'alerte. En plus du club emmené par Zinedine Zidane, Manchester United pourrait également jouer un sale coup au PSG en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Solskjaer prêt à mettre son grain de sel pour Mbappé ?