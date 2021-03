Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voit une porte se refermer pour son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom de Zinedine Zidane a plusieurs fois été évoqué par Noël Le Graët pour remplacer Didier Deschamps, le président de la FFF ouvre en parallèle la porte à la prolongation de l'actuel sélectionneur.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait partir prochainement. Le poste de sélectionneur de l'équipe de France semble lui tendre les bras à moyen terme et Noël Le Graët n'a jamais caché cette possibilité. Toutefois, le président de la FFF refuse de lâcher Didier Deschamps si facilement dont le contrat court jusqu'à la prochaine Coupe du monde, évoquant même une prolongation.

Le Graët veut prolonger Deschamps