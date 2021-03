Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle piste XXL pour remplacer Sergio Ramos ?

Publié le 6 mars 2021 à 16h15 par A.C.

A Madrid on n’aurait pas oublié Matthijs de Ligt, ancien de l’Ajax Amsterdam désormais à la Juventus.

Certains assurent que Matthijs de Ligt a fait une erreur en 2019, en quittant l’Ajax Amsterdam pour rejoindre la Juventus. Un grand nombre de clubs semblaient en effet prêts à faire des folies pour lui. Il y avait bien sûr le Paris Saint-Germain, mais également Manchester City, ou encore le FC Barcelone et le Real Madrid. Pourtant, De Ligt a plusieurs fois annoncé avoir beaucoup appris à la Juventus, où il est indéniablement devenu l’un des meilleurs défenseurs au monde. Il pourrait pourtant ne pas y faire long feu...

Le Real Madrid prêt à réactiver la piste De Ligt