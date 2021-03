Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par... Mohamed Salah ?

Publié le 6 mars 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid est annoncé, depuis plusieurs années, sur les traces de Kylian Mbappé. Le club espagnol pourrait affronter la concurrence de Liverpool, notamment si ce dernier enregistre le départ de Mohamed Salah.

La question obsède les supporters du PSG et du Real Madrid : dans quelle équipe évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Arrivé en 2017 dans la capitale française, l’attaquant de 22 ans s’interrogerait toujours sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde voudrait prendre son temps et ne pas donner de réponse précipitée qui pourrait lui laisser d’énormes regrets. Toutefois, Leonardo aimerait être fixé le plus rapidement possible et aurait demandé à Mbappé de lui faire part de sa décision sur son avenir à l’issue du match retour de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi. S’il annonce son départ, l’ailier devrait devenir une cible prioritaire du Real Madrid, désireux de le recruter depuis de nombreuses années et notamment durant son passage à l’AS Monaco. Mais à en croire la presse anglaise, Kylian Mbappé privilégierait une autre destination.

Liverpool, principal concurrent du Real Madrid

Le 10Sport.com vous révélait en exclusivité dès le mois de mai 2020 que Jürgen Klopp appréciait énormément le profil de Kylian Mbappé. L’entraîneur de Liverpool s’est même entretenu avec le joueur et ses représentants afin de se renseigner sur sa situation et prendre la température. Un intérêt confirmé ce vendredi par James Pearce, journaliste pour The Athletic : « Oui, il y a toujours beaucoup de bruit autour de (Kylian) Mbappé et (Erling Braut) Haaland par qu’ils sont ce qu’ils sont. Les gens demandent, est-ce que Liverpool est intéressé ? Bien sûr que Liverpool est intéressé, qui dans un état d’esprit stable ne serait pas intéressé par un attaquant de ce calibre » . Selon As , le Real Madrid est conscient du danger que représente Liverpool, et pour cause. A en croire les informations d’ Eurosport UK , le joueur français ne resterait pas insensible à l’intérêt des Reds . Selon le média, Mbappé aurait même indiqué aux dirigeants parisiens que sa priorité était de rejoindre la Premier League. Mais pour le moment, Liverpool serait dans l’incapacité de s’offrir Kylian Mbappé. Fragilisé par la crise du Covid-19, le club anglais a mis la main lors du dernier mercato hivernal sur Ozan Kabak et Ben Davies et n’a, aujourd’hui, pas les moyens de dépenser une forte somme lors de la prochaine session de transferts. Toutefois, l’un des hommes forts de Liverpool pourrait débloquer cette opération.

L'avenir de Mbappé lié à celui de Salah ?