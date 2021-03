Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Leonardo, Pochettino envoie un message clair à Mbappé !

Publié le 6 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Et Mauricio Pochettino n'hésite pas à l'interpeller.

Il y a quelques jours, au micro de France Bleu Paris , Leonardo n'hésitait pas à afficher son impatience en attendant la réponse de Kylian Mbappé qui assurait être en pleine réflexion. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG. Et Mauricio Pochettino en rajoute une couche.

Pochettino interpelle Mbappé