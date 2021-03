Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez n’a pas oublié Eduardo Camavinga !

Publié le 6 mars 2021 à 18h30 par H.G.

Alors que la piste menant à Eduardo Camavinga semblait avoir pris du plomb dans l’aile ces dernières semaines pour le Real Madrid, le club de la capitale espagnole serait toujours intéressé par la perspective d’attirer le jeune milieu du Stade Rennais cet été.

Il est le nouveau grand espoir du football français. À 18 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme la dernière révélation de la Ligue 1 depuis un an en étant auteur de bonnes performances. Et bien que son exercice 2020/21 soit moins reluisant que le précédent, le jeune international français susciterait toujours des convoitises. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le natif de Miconje pourrait en effet quitter le Stade Rennais au cours de la prochaine fenêtre estivale des transfert s’il ne prolonge pas d’ici-là, le club breton ne souhaitant certainement pas le voir filer librement. Et son futur point de chute pourrait bien s’avérer être le Real Madrid…

Le Real Madrid n’abandonne pas la piste Eduardo Camavinga pour cet été

En effet, depuis maintenant plusieurs mois, Eduardo Camavinga est fréquemment cité comme figurant sur les tablettes des Merengue . Ces derniers souhaiteraient en faire le successeur de Casemiro dans leur entrejeu. Cependant, ces dernière semaines, le nom du tricolore revenait avec moins d’insistance, mais il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour autant à en croire les informations dévoilées par OK Diario . S’il était un temps envisagé qu’il termine son contrat au Stade Rennais et parte libre le 30 juin 2022, la récente démission de Julien Stéphan pourrait avoir changé cette tendance puisqu’Eduardo Camavinga pourrait maintenant changer d’avis sur la question. De plus, le média espagnol avance que le Real Madrid serait toujours intéressé par la perspective de l’accueillir l’été prochain, et le club présidé par Florentino Pérez pourrait même être prêt à passer à l’action dans cette optique prochainement.

Une offre de 30 M€ + 10 M€ de bonus à venir ?