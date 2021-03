Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le Real Madrid réservait une énorme surprise avec Mbappé ?

Publié le 6 mars 2021 à 17h30 par B.C.

Annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. Une bonne nouvelle pour Florentino Pérez, qui pourrait néanmoins décider de mettre ce dossier de côté, crise du Covid-19 oblige.

Depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est suivi de près par le Real Madrid. Florentino Pérez était déjà proche de mettre la main sur le Bondynois à l’été 2017 avant de se faire doubler par le PSG dans les derniers instants du mercato, mais le président merengue n’a pas dit son dernier mot. À Madrid, on s’intéresse toujours à Kylian Mbappé, considéré comme la prochaine tête de gondole du nouveau projet merengue. L’effectif de Zinedine Zidane est en effet vieillissant, et Eden Hazard peine à assurer la succession de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus en 2018. De son côté, le champion du monde tricolore n’a jamais caché son admiration pour le Real Madrid et apparaît en position de force pour son avenir, puisque son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022 et sa prolongation tarde à voir le jour. Néanmoins, le club de la capitale n’a pas l’intention de brader sa jeune star même si cette dernière décidait de repousser les avances de sa direction, ce qui pourrait amener le Real Madrid à prendre une décision radicale.

Haaland plutôt que Mbappé ?