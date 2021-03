Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait passé à l'action pour Camavinga !

Publié le 6 mars 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé depuis plusieurs mois que le Real Madrid lorgne sur Eduardo Camavinga, la piste serait toujours d’actualité pour le club de la capitale espagnole.

Auteur de belles performances du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a ainsi attiré les regards de grandes écuries, et notamment ceux du Real Madrid. Les Merengue sont annoncés sur ses traces depuis maintenant plusieurs mois et souhaiteraient faire du jeune international français le digne successeur de Casemiro. Seulement voilà, ces derniers temps, la piste semblait avoir pris du plomb dans l’aile dans la mesure où Eduardo Camavinga n’était plus annoncé comme une priorité pour le Real Madrid, et ce dans un contexte où il traverse une saison 2020/21 plus délicate que prévu. Cependant, en réalité, la piste serait toujours bien active.

Une offre de 30 M€ plus 10 M€ pour Eduardo Camavinga ?