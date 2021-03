Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme porte se referme pour Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 20h45 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé serait dans le viseur de Liverpool notamment. Mais les Reds n'auraient pas les moyens de leurs ambitions.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, il va rapidement devoir se positionner puisque s'il ne prolonge pas son bail à Paris, le club de la capitale devra absolument le vendre cet été afin d'éviter un départ libre un an plus tard. Et surtout, en cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo devra lui trouver un remplaçant, ce qui ne sera pas aisé. En attendant, le Real Madrid et Liverpool seraient à l'affût.

Liverpool n'aurait pas les moyens pour Mbappé !