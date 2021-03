Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG met la pression sur Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG prend fin en juin 2022, au sein du club de la capitale, on semble s'impatienter en attendant la réponse de l'attaquant français. Et pour cause, le choix du Champion du monde devrait dicter le prochain mercato parisien. Analyse.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement le dossier brûlant du Paris Saint-Germain. En effet, alors que les discussions pour les prolongations de Neymar, Juan Bernat ou encore Angel Di Maria semblent toutes très avancées, celles avec l'attaquant français sont probablement plus difficiles. Le Champion du monde a récemment assuré qu'il était en pleine réflexion au sujet de son futur. Après sa démonstration contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé en avait d'ailleurs rajouté une couche. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », assurait-il au micro de RMC Sport. Cela n'a pas dû complétement rassurer le PSG qui attend une réponse claire et rapide.

La réponse de Mbappé se fait attendre.