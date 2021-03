Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet a tranché pour son avenir !

Publié le 7 mars 2021 à 0h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Pablo Longoria ne serait pas contre se séparer de lui, Dimitri Payet n’aurait pas l’intention d’aller voir ailleurs.

Sous contrat à l’OM jusqu’au 30 juin 2024 avec une reconversion au sein du club à l’issue de celui-ci, Dimitri Payet ne verrait pas Pablo Longoria être son premier fan. En effet, il est annoncé que le néo-président de l’écurie phocéenne verrait d’un bon oeil son possible départ afin de réaliser des économies sur la masse salariale, et ce d’autant plus que l’international français de 33 ans n’incarne plus l’avenir. Cependant, Dimitri Payet ne l’entendrait pas de cette oreille…

Dimitri Payet ne veut pas aller voir ailleurs !