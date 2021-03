Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda adopte une position claire pour sa succession !

Publié le 6 mars 2021 à 23h10 par A.D.

A bientôt 36 ans, Steve Mandanda se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Alors qu'il ne connaitrait pas les intentions de Pablo Longoria à son égard, le gardien de l'OM ne verrait pas forcément d'un mauvais oeil l'arrivée d'un nouveau portier.

A la fin du mois de mars (le 28), Steve Mandanda fêtera ses 36 ans. S'il rend toujours de précieux services à l'OM, l'international français est bientôt en âge de prendre sa retraite et ne représente plus du tout l'avenir de son club. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Steve Mandanda voit d'ailleurs son avenir s'inscrire en pointillé suite à la nomination de Pablo Longoria à la tête de l'OM, et il pourrait assister à l'arrivée d'un nouveau gardien très bientôt pour le concurrencer et prendre sa succession à terme.

Mandanda prêt à voir son successeur arrivé cet été ?