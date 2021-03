Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Icardi, PSG... Cette sortie très surprenante sur Arkadiusz Milik !

Publié le 6 mars 2021 à 20h15 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est attaché les services d'Arkadiusz Milik. Après avoir validé cette arrivée, Fabrizio Ravanelli a expliqué que le buteur polonais était l'actuel meilleur n°9 de Ligue 1, devant Mauro Icardi.

Pour renforcer son attaque, l'OM a décidé de miser sur Arkadiusz Milik au mois de janvier. A la peine à Naples depuis le début de saison, le buteur polonais a été prêté dans le club marseillais, avec obligation d'achat sous conditions. Ancienne gloire de l'OM, Fabrizio Ravanelli a estimé qu'Arkadiusz Milik était une excellente pioche, et qu'il était même l'actuel meilleur pur avant-centre de Ligue 1, devant l'attaquant du PSG Mauro Icardi.

«Milik est le meilleur en France quand il est à 100 %»