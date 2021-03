Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik prêt à relancer l’avenir... de Depay ?

Publié le 6 mars 2021 à 13h10 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille.

L’avenir d’Arkadiusz Milik est un sujet très discuté en Italie. La presse ne semble en effet pas accepter le départ du Polonais vers la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille. Ainsi, plusieurs scénarii de départ ont été évoqués. Certains parlent d’une clause de départ de 12M€, d’autres d’un bon de sortie accordé par l’OM à Milik. Au micro de France Bleu , Pablo Longoria a tenu à mettre un terme aux débats. « Milik à l'OM la saison prochaine ? Ça dépend de la situation économique du marché. On veut construire l'avenir avec lui. Il appartient à l'OM. Je suis le premier surpris par ce qui est dit dans les médias » a expliqué le directeur sportif de l’OM. « Milik ? En France, les clauses sont interdites. On a vu beaucoup de choses sans fondement ».

