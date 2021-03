Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 6 mars 2021 à 22h45 par A.D. mis à jour le 6 mars 2021 à 22h48

Pour étoffer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait décidé de relancer le dossier Pellegrini. En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Pellegrini n'aurait pas reçu la moindre offre de prolongation de la part de l'AS Rome. Alors que les Giallorossi sembleraient être obnubilés par le clash entre Paulo Fonseca et Edin Dzeko, le club de la capitale pourrait en profiter pour lever la clause libératoire de Lorenzo Pellegrini.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo pensait à recruter Lorenzo Pellegrini lors du dernier mercato estival. Selon nos informations du 10 juin 2020, le directeur sportif du PSG a fait du milieu de terrain de l'AS Rome un plan B après Sergej Milinkovic-Savic (Naples). Alors qu'il ne s'est offert aucun de ces deux pensionnaires de Serie A, Leonardo aurait décidé de réactiver la piste menant à Lorenzo Pellegrini selon Calciomercato.com . Et alors que l'international italien sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le PSG pourrait avoir une grosse ouverture sur ce dossier.

L'AS Rome tarderait à faire une offre à Pellegrini