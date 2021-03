Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a joué un mauvais tour à Leonardo pour Camavinga !

Publié le 6 mars 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs ayant été annoncés sur les traces d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid aurait fait en sorte que l’international français ne rejoigne pas l’écurie francilienne.

Auteur de belles performances avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Le Real Madrid est notamment annoncé avec insistance sur les traces du milieu de 18 ans afin de faire de lui le successeur de Casemiro dans son entrejeu. Cependant, en plus des Merengue , le PSG aimerait avoir son mot à dire dans ce dossier, tout comme d’autres clubs de Premier League. Toutefois, le Real Madrid aurait fait en sorte d’annihiler le danger que pourrait représenter le PSG avec Eduardo Camavinga au cours de la précédente fenêtre estivale des transferts.

Le PSG aurait été snobé par Eduardo Camavinga !