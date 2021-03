Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vague de départs à prévoir à Marseille ? La réponse !

Publié le 6 mars 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Pablo Longoria a dernièrement ouvert la porte à certains joueurs en cas de bonne offre, personne ne serait à l’abri à Marseille.

« Kamara et Gueye seront-ils là la saison prochaine ? Parler de futur c’est compliqué. Ça dépend des offres du marché, si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser. Tous les joueurs ont un prix. Il faut choisir le bon moment pour vendre le joueur, mais pas pour affaiblir le club », a dernièrement indiqué Pablo Longoria. Ce faisant, le successeur de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’OM a laissé entendre que Boubacar Kamara et Pape Gueye ne seront pas retenus en cas de bonne offre, et ce dans un contexte où l’écurie phocéenne doit toujours composer avec des moyens financiers limités. Mais les deux joueurs seraient loin d’être les seuls à être dans le viseur du néo-président de l’OM…

Personne ne serait intouchable à l’OM !