Mercato : L'OM voit le gros coup Luis Campos s'éloigner...

Publié le 6 mars 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

En pleine restructuration en interne, l'OM voit beaucoup de choses changer au sein de son organigramme. Le nom de Luis Campos a également régulièrement circulé ces derniers jours. Mais le dirigeant portugais semble petit à petit s'éloigner du club phocéen.

Ces dernières semaines ont été agitées du côté de l'OM. Entre les rumeurs concernant une vente du club et les bouleversements au sein de la direction, c'est très animé à Marseille. Et au milieu de cette agitation, le nom de Luis Campos a été régulièrement cité. D'abord évoqué au cœur du projet de rachat mené par Al-Walid bin Talal, le dirigeant portugais a également été cité pour devenir directeur sportif de l'OM pour remplacer Pablo Longoria, devenu président. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, le dirigeant espagnol n'a pas contacté Luis Campos, qui ne montre de toute façon pas un grand intérêt pour l'OM dans les conditions actuelles. Libre depuis son départ du LOSC, le Lusitanien ne compte cependant pas rester inactif encore longtemps.

Luis Campos veut attendre la fin de saison...

Lors d’un entretien à TeleRadioStereo , Luis Campos a ainsi évoqué son avenir et affiche sa volonté de retrouver un projet en fin de saison afin de préparer au mieux le prochain exercice grâce à un mercato réussi. « Je passe beaucoup de temps à regarder les matches et les joueurs pour préparer mon prochain projet et travailler à l'amélioration de mon algorithme de repérage. Je travaille sur des applications basées sur l'étude du comportement des acteurs et des réseaux sociaux. J'aime beaucoup étudier la gestion de l'ego des footballeurs et la branche décisionnelle. Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison », assure-t-il. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Visiblement pas l'OM.

... et s'intéresse à l'Italie