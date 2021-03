Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Retournement de situation pour Amavi !

Publié le 7 mars 2021 à 7h30 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’OM, Jordan Amavi pourrait finalement rester dans la cité phocéenne et poursuivre son aventure marseillaise.

Pablo Longoria n’a pas perdu espoir de prolonger Jordan Amavi et Florian Thauvin, dont les contrats prennent fin en juin prochain. Le nouveau président de l’OM s’active depuis son arrivée pour tenter de conserver le latéral gauche marseillais et le champion du monde très chaudement courtisé sur la scène européenne. Et si pour Florian Thauvin, Pablo Longoria va devoir sortir le grand jeu pour inverser la tendance, pour Jordan Amavi, ça commence à sentir très bon.

Trois ans de plus pour Amavi ?

Selon nos informations exclusives, Jordan Amavi et l’OM pourraient trouver rapidement un accord pour prolonger le contrat du défenseur français qui aura 27 ans mardi prochain. Un nouveau contrat de trois saisons pourrait être signé entre les deux parties et ainsi permettre à l’ancien de Nice et d’Aston Villa de poursuivre son aventure phocéenne, démarrée à l’été 2017. Ce serait un beau de Pablo Longoria, la partie n’était clairement pas gagnée d’avance. Chassé par des clubs comme le Milan AC ou Arsenal, Jordan Amavi semblait sur le départ. L’OM est en train d’inverser la tendance. Le premier effet Sampaoli, nouvel entraîneur de l'OM ? Pour le coup, ce serait clairement à mettre à l’actif de Pablo Longoria, le nouveau patron du club.