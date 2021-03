Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme coup de gueule sur le transfert de Luis Henrique !

Publié le 7 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Recruté avec de grands espoirs, Luis Henrique ne convainc pas pour le moment. De quoi fortement agacer Manuel Amoros, ancien joueur de l’OM.

A défaut de pouvoir lâcher plusieurs dizaines de millions d’euros pour pouvoir recruter un joueur, l’OM se tourne notamment vers de jeunes joueurs en devenir. Et l’été dernier, Pablo Longoria a notamment tenté un pari en allant chercher Luis Henrique au Brésil. A seulement 18 ans, le crack brésilien a fait le grand saut vers l’Europe en étant très attendu à l’OM. Toutefois, pour le moment, Luis Henrique ne répond pas à ces attentes et les interrogations sont de plus en plus nombreuses. C’est notamment le cas de Manuel Amoros, ancien Marseillais, qui n’a pas eu sa langue dans sa poche.

« Il n’est pas fait pour l’Olympique de Marseille »