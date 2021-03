Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un double jeu de McCourt sur la vente de l’OM ?

Publié le 6 mars 2021 à 12h30 par A.C.

Publiquement, Frank McCourt explique clairement ne pas avoir la moindre intention de vendre l’Olympique de Marseille. Pourtant, les choses bougeraient toujours en coulisses...

L’Olympique de Marseille est prêt à affronter un tout nouveau cycle. Exit Jacques-Henri Eyraud ou encore André Villas-Boas, place à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli. Une passation de pouvoirs qui s’est d’ailleurs faite avec la présence de Frank McCourt, un évènement rare, puisqu’il ne vient que rarement dans le sud de la France. Le propriétaire de l’OM a ainsi abordé tous les sujets sensibles, comme le nouveau rôle d’Eyraud, ou encore les relations avec les supporters. Mais McCourt a également été interrogé sur l’un des serpents de mer marseillais : la vente de l’OM. Que ce soit dans La Provence ou sur RMC Sport , il s’est montré plus que claire, expliquant n’avoir aucune intention de vendre le club. Il s’est même dit agacé de toutes les rumeurs autour d’une possible vente. « Cela m'agace, parce que j'ai été très clair : le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier » a expliqué le propriétaire de l’OM, au micro de RMC Sport . « Je vous le répète. Mon intention, c’est en effet que le club soit détenu par la famille ». Mais peut-on vraiment y croire ?

Un discours totalement différent en privé...

Car les informations autour d’une possible vente de l’Olympique de Marseille continuent de fuser ! Récemment, So Foot a expliqué que Frank McCourt tenait un double discours sur ce sujet. Niant toute vente en public, il ne cacherait pas ses envies de se séparer de l’OM en privé à en croire les informations du mensuel. C'est ainsi cette version qu’il aurait présentée auprès des hautes instances du football français, allant donc totalement à l’encontre de ses dernières sorties. Ces dernières semaines, le journaliste Thibaud Vézirian avait notamment évoqué la piste saoudienne pour l’OM, avec le prince Al-Walid bin Talal.

Après les Saoudiens, un fonds d’investissement anglais ?