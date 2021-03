Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos lâche un indice de taille sur sa prochaine destination !

Publié le 6 mars 2021 à 11h45 par D.M.

Libre depuis son départ du LOSC, Luis Campos a laissé entendre qu’il pourrait reprendre du service à la fin de la saison. Annoncé du côté de l’OM, le Portugais n’a pas fermé la porte à une arrivée en Italie et notamment à la Roma.

Passé par l’AS Monaco et le LOSC, Luis Campos est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’un autre club français. Pour occuper le poste vacant de directeur sportif, l’OM aurait pensé au Portugais selon plusieurs médias. Mais comme annoncé par le10sport.com en exclusivité le 27 février dernier, une arrivée de Campos à Marseille n’est pas à l’ordre du jour. L’ancien membre du Real Madrid, sur les tablettes de plusieurs équipes, souhaitent en tout cas reprendre du service comme il l’a confié ce vendredi : « Je passe beaucoup de temps à regarder les matches et les joueurs pour préparer mon prochain projet et travailler à l'amélioration de mon algorithme de repérage. Je travaille sur des applications basées sur l'étude du comportement des acteurs et des réseaux sociaux. J'aime beaucoup étudier la gestion de l'ego des footballeurs et la branche décisionnelle. Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison ». Reste désormais à connaître sa prochaine destination.

«Je voudrais être l'architecte d'une équipe italienne»