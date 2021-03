Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvrirait pour Paul Pogba !

Publié le 7 mars 2021 à 9h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Paul Pogba serait susceptible de quitter Manchester United à la fin de la saison. En effet, aucun échange n’aurait lieu avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, ouvrant grand la porte à un départ. Explications.

Avant qu’il contracte une blessure face à Everton le 6 février dernier, Paul Pogba revenait très bien et semblait être un atout de taille pour Manchester United dans la course au titre avec Manchester City. Depuis que le Français est indisponible, les Red Devils ont connu un sérieux coup d’arrêt avec trois matchs nuls contre une victoire en Premier League. Un bilan qui en dit long sur l’impact que Pogba avait sur l’effectif et les résultats. Concernant son avenir, avec ses récentes bonnes performances, Manchester United semblerait plus enclin à lui offrir une prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022. Cependant, la situation n’aurait pas progressé. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver.

Silence complet dans le clan Pogba, Manchester dans le flou