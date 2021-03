Foot - Mercato - OM

Mercato : Quel joueur de l’OM recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 7 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Dans un entretien accordé à RTL, Marquinhos a eu des mots élogieux à l’égard de Florian Thauvin, un joueur qui serait apprécié dans le vestiaire du PSG. Mais selon vous, quel acteur de l’OM aurait sa place au sein du club de la capitale ?

Crise du Covid-19 oblige, le PSG pourrait se montrer raisonnable lors du prochain mercato estival. Leonardo ciblerait notamment en priorité des joueurs libres de tout contrat, et plusieurs options s’offrent au directeur sportif parisien, même les plus improbables. Au micro de RTL , le journaliste Philippe Sanfourche a notamment expliqué que le profil de Florian Thauvin plaisait particulièrement à certains joueurs du PSG, même si une arrivée de l’attaquant de l’OM semble irréalisable. « Florian Thauvin est un joueur très apprécié par certains joueurs du PSG, notamment par Kylian Mbappé. (…) Ce sera certainement impossible car il y a l’antagonisme qu’on connaît, mais si un Sarabia disparaissait de la circulation, Thauvin est tout à fait le profil de joueur qui plaît dans le vestiaire du PSG, car il a un très bon état d’esprit, une capacité à participer à des entraînements de très haut niveau et à faire des entrées en match qui pourraient être conséquentes », a-t-il confié ce vendredi. De son côté, Marquinhos a d’ailleurs avoué qu’il appréciait les qualités du rival marseillais : « J'aime bien Thauvin. Il a toujours la personnalité pour jouer contre nous, il a toujours essayé de faire quelque chose de différent . »

