Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Une opération improbable avec Thauvin validée par le vestiaire du PSG ?

Publié le 5 mars 2021 à 21h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Florian Thauvin devrait prochainement quitter l’OM. Un profil apprécié par plusieurs cadors européens, mais également par certains joueurs du Paris Saint-Germain.

Après l’arrivée de Jorge Sampaoli et la nomination de Pablo Longoria à la tête de l’OM, d’autres changements de taille sont attendus dans la cité phocéenne. Florian Thauvin devrait notamment quitter le club à l’issue de son contrat, et l’international français dispose déjà de quelques pistes à l’étranger, puisque l’AC Milan et le FC Séville s’intéresseraient à lui. Mais en France aussi, les qualités de l’attaquant sont appréciées. Comme l’a révélé ce vendredi soir Philippe Sanfourche, journaliste à RTL , Florian Thauvin a également la cote dans le vestiaire du PSG…

« Thauvin est le profil de joueur qui plaît dans le vestiaire du PSG »