Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Messi, Haaland… Ces révélations sur l’opération Mohamed Salah !

Publié le 5 mars 2021 à 20h30 par B.C.

Quatre ans après son arrivée à Liverpool, Mohamed Salah pourrait décider de plier bagage l’été prochain. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont annoncés comme des destinations possibles pour l’Egyptien, mais ce dernier n’apparaît pas comme une priorité pour les deux cadors espagnols.

Recruté par Liverpool à l’été 2017, Mohamed Salah est devenu une véritable star chez les Reds en étant notamment l’un des grands artisans du retour au sommet de l’équipe anglaise. Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions sous les ordres de Jürgen Klopp, l’Égyptien pourrait désormais décider d’aller voir ailleurs, et il ne s’en cache plus. « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir », avait indiqué l’attaquant dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS en décembre dernier. Alors qu’il soufflera ses 29 ans en juin prochain, Mohamed Salah est en effet en âge de signer le dernier gros contrat de sa carrière, et il semble vouloir le faire dans un autre club. Des sources assuraient à Eurosport UK il y a quelques mois que peu de personnes au sein de Liverpool avaient été surprises des déclarations de Salah dans la presse, d’autant que ce dernier ambitionnerait de jouer un jour en Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone apparaissent logiquement comme les deux seules destinations possibles pour la star de Liverpool, mais l’intérêt est-il réciproque ?

Au Barça, on attend Lionel Messi

Ce vendredi, Eurosport UK a fait un nouveau point sur l’avenir de Mohamed Salah, et l’heure serait bien au départ pour l’Egyptien d’après des sources proches du club. L’attaquant de Liverpool souhaiterait devenir le plus grand joueur africain de l’histoire et songerait ainsi à partir. Jusqu’à maintenant, le FC Barcelone n’aurait pas imaginé l’arrivée de Salah, et pour cause, le club est en pleine transition avec la nomination imminente d’un nouveau président lors des élections ce dimanche. D’après Eurosport , les Blaugrana devraient se pencher sur la question après cette date, mais le dossier Salah semble logiquement dépendre de l’avenir de Lionel Messi, même si l’Egyptien aurait toujours une petite chance de débarquer au Barça malgré une prolongation de La Pulga si la direction parvenait à renflouer les caisses d’une manière ou d’une autre.

Au Real, on espère Mbappé ou Haaland

Du côté du Real Madrid, Mohamed Salah est loin d’être une priorité, puisque le club de Zinedine Zidane souhaite avant tout boucler la venue de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland cet été. Les Merengue sont également dans le rouge financièrement et songeraient à proposer les services d’Eden Hazard au PSG pour boucler l’arrivée de Mbappé. Dans ce contexte, difficile d’imaginer Salah débarquer en plus de Mbappé ou Haaland. Les deux jeunes phénomènes apparaitraient ainsi avant l’attaquant de Liverpool sur la short-list de Florentino Pérez. Des intermédiaires seraient en tout cas déjà disposés à démarcher le Real Madrid et le FC Barcelone avant la fin de la saison afin de proposer les services de Mohamed Salah, mais ce dernier n’apparaît pas en position de force.