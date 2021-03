Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par... LeBron James ?

Publié le 7 mars 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas scellé, les clubs se bousculent à sa porte. Outre le Real Madrid, Liverpool garderait également un oeil sur ce dossier et pourrait profiter de LeBron James pour convaincre le joueur du PSG.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé attire les convoitises. Alors que les dirigeants parisiens aimeraient parvenir à le convaincre de prolonger, le Real Madrid ferait de Mbappé une cible prioritaire si ce dernier venait à annoncer clairement son départ du PSG. Mais c'était sans compter l'arrivée dans ce dossier d'un autre géant européen, à savoir Liverpool, qui est loin d'avoir dit son dernier mot, bien au contraire. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le mois de mai 2020, Jürgen Klopp apprécie énormément le profil de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout puisque les Reds auraient de nombreux arguments à mettre en avant pour espérer attirer l'attaquant de 22 ans. L'un d'eux arrive tout droit des États-Unis, plus précisément de la NBA.

LeBron James, futur entremetteur ?