Mercato - PSG : Coutinho, Griezmann… Le Barça prépare une grosse opération pour Alaba !

Publié le 8 mars 2021 à 12h15 par T.M.

Grâce à Joan Laporta, son nouveau président, le FC Barcelone pourrait accueillir David Alaba. A condition toutefois que faire un peu de place à l’Autrichien, très gourmand d’un point de vue financier.

Entre le PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé, le Real Madrid et les cadors de Premier League, la bataille est acharnée pour David Alaba. Mais désormais, il va falloir compter avec le FC Barcelone de Joan Laporta pour le futur ex-joueur du Bayern Munich. En effet, avec son nouveau président, le club catalan aurait des raisons d’y croire. Comme l’a d’ailleurs révélé AS , Laporta aurait déjà rencontré le clan Alaba il y a quelques jours, promettant de faire une offre une fois qu’il serait élu. Toutefois, pour l’Autrichien, l’aspect financier pourrait bloquer. Alors que les comptes du Barça sont dans le rouge, David Alaba se montre très gourmand. Mais une solution pourrait tout de même être trouvée par les Blaugrana.

