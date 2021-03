Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait tenter un incroyable coup sur le marché !

Publié le 8 mars 2021 à 10h00 par D.M.

Comme annoncé par la presse italienne, le FC Barcelone ne resterait pas insensible aux qualités de Matthijs de Ligt, sous contrat jusqu'en 2024 avec la Juventus.

Confronté à de nombreuses blessures en défense centrale ces dernières semaines, Ronald Koeman souhaitait recruter un défenseur central lors du dernier mercato hivernal, mais les dirigeants du FC Barcelone et candidats à la présidence avaient refusé en raison de la situation économique du club. Le technicien devra donc attendre l’été prochain pour voir des renforts arriver. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait déjà bouclé le transfert d’Eric Garcia, qui arrivera en Catalogne libre en provenance de Manchester City. Mais le club blaugrana pourrait continuer ses emplettes et recruter un autre défenseur central. Et un joueur de Serie A intéresserait particulièrement le nouveau président, Joan Laporta.

De Ligt sur les tablettes du FC Barcelone