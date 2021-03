Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel doit être le successeur de Keylor Navas ?

Publié le 8 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré la réussite de Keylor Navas au PSG, Leonardo se pencherait déjà sur sa succession. Mais selon vous, sur quel gardien devrait miser l’Italo-brésilien ?

Recruté à l’été 2019 en provenance du Real Madrid, après avoir remporté à trois reprises la Ligue des champions, Keylor Navas n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’imposer au PSG. Fort de sa grande expérience, le Costaricien a apporté de la sérénité dans les cages parisiennes et apparaît aujourd’hui comme l’un des cadors du vestiaire. Navas vient de fêter ses 34 ans et dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, de quoi laisser supposer que le PSG est tranquille encore quelques saisons à ce poste, et pourtant, Leonardo n’écarterait pas la venue d’un nouveau portier, bien au contraire…

Navas déjà remplacé ?