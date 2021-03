Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les idées claires pour la succession de Navas !

Publié le 7 mars 2021 à 15h45 par Th.B.

Bien que plusieurs gardiens de haut niveau soient liés au PSG, tels que David De Gea ou encore Hugo Lloris, Leonardo n’aurait d’yeux que pour Gianluigi Donnarumma.

Grâce au recrutement de Keylor Navas à l’été 2019, le PSG est parvenu à mettre la main sur un gardien qui fait gagner des points au club et qui est capable de faire profiter au groupe parisien de son expérience, ayant remporté la Ligue des champions à 3 reprises avec le Real Madrid. Cependant, Leonardo voudrait assurer sa succession, le Costaricien étant âgé de 34 ans. Bien que Keylor Navas soit sous contrat jusqu’en juin 2023, le directeur sportif du PSG aimerait lui trouver un successeur et scruterait le marché afin de mener à bien cette opération. Et Leonardo aurait le candidat idéal à ses yeux.

Pour Leonardo, c’est Donnarumma ou rien ?